Песков оценил ситуацию с пандемией коронавируса в России

Москва, 13 апреля. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России гораздо спокойнее, чем в соседних странах.

При этом гражданам не стоит ослаблять бдительность, поскольку пандемия все еще продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что во многих иностранных государствах началось новое обострение и всплеск числа заразившихся COVID-19. При этом в российских регионах ситуация складывается по-разному, и говорить об окончании пандемии преждевременно, заключил Песков.

Также Песков ответил на вопрос журналистов о вакцинации Владимира Путина вторым компонентом препарата от коронавируса. Пресс-секретарь заверил, что президент планирует лично сообщить об этом.