Россиянам назвали заграничную альтернативу отдыха в Турции

Москва, 13 апреля. Туроператоры надеются на возобновление чартерных рейсов в другие страны. В таком случае для российских туристов появится хорошая альтернатива Турции.

О надежде на восстановление чартеров между Россией и Египтом заявил глава МИД Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете. Пока интерес к этому направлению проявляют лишь два процента туристов, так как путешествие через Каир — достаточно долгое и неудобное, сообщил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Олег Козырев.

При наличии прямого авиасообщения и закрытых границах в другие страны Египет уверенно займет первое место в списке популярнейших курортов среди россиян, отметил гендиректор крупного туроператора Артур Мурадян. Рейсы в эту страну стали невозможны после авиакатастрофы российского лайнера над Синайским полуостровом.

Ранее глава МИД Египта заявил о глубоких отношениях между Москвой и Каиром. Самех Шукри отметил важность проекта АЭС в Эд-Дабаа, который играет большую роль в развитии арабской республики.