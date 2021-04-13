Запрос от Зеленского на переговоры все еще не получили в Кремле

Москва, 13 апреля. Россия не получала «по состоянию на сейчас» запроса на переговоры между президентом страны Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об отсутствии обращения украинской стороны рассказали в Кремле. Запросов от офиса Зеленского в РФ не получали, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли, но за последние дни никаких запросов не было», — пояснил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила о направленном запросе на разговор Зеленского и Путина. По информации СМИ, темой обсуждений может стать Донбасс.