Третейский судья задержан по подозрению в мошенничестве в Красноярске

Красноярск, 13 апреля. Силовики задержали судью Красноярского Высшего Третейского суда из-за взятки, сообщили в региональном управлении ФСБ.

По предварительной версии следователей, красноярский судья в марте 2021 года обманным путем получил 500 тысяч рублей от местного жителя. Он предложил в обмен изменить меру пресечения одному из людей, находящихся под стражей в СИЗО.

Так, при получении крупной суммы денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Бывший министр труда Дагестана был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщал сайт 360tv.ru. Следователи считают, что он является организатором ОПС в Дагестане.