Мишустин заявил о преодолении наиболее сложного этапа экономикой РФ

Москва, 13 апреля. Российская экономика уже преодолела наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что эффект вакцинации позволит убрать сдерживающие экономический рост барьеры. Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно ее применяет, обратил внимание Мишустин.

«Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, и он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления», — отметил премьер, обращаясь к участникам XXII Апрельской международной научной конференции в Москве.

Мишустин добавил, что основными темами мероприятия будут вопросы, касающиеся макроэкономики, цифровизации, здравоохранения, развития городской среды, демографии, рынка труд и развития Арктики. Все эти сферы, по словам главы правительства, так или иначе касаются жизни россиян.

Эксперты ВШЭ и РСПП ранее заявили, что восстановление мировой экономики может затянуться. По их словам, прогнозы рейтинговых агентств и аналитиков о преодолении кризиса в 2021 году не оправдываются.