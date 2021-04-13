Николь Кидман хочет вернуть отнятого Томом Крузом сына

Вашингтон, 13 апреля. Актриса Николь Кидман решила наладить отношения с сыном Коннором, который был усыновлен ею и бывшим мужем Томом Крузом.

Звезды были в браке почти десять лет. Во время отношений они усыновили двух детей: дочь Изабеллу и сына Коннора. После развода родителей наследники наотрез отказались общаться с матерью, Кидман сильно переживала из-за этого.

Сейчас актриса пытается восстановить общение хотя бы с одним отнятым Крузом ребенком. Коннор сейчас занимается рыболовством во Флориде. Место проживания не очень нравится Кидман. Во-первых, в районе, где живет сын Круза и Кидман, находится штаб-квартира сайентологов, которые могли контролировать ее ребенка. Во-вторых, сейчас там стало опасно из-за экологии, пишет издание New Idea.

Звезда кино рассчитывает, что ей удастся уговорить 26-летнего сына переехать в Австралию, где она живет вместе со своим мужем и детьми. Она хочет, чтобы ее сын начал там новую жизнь.

Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 года, но их брак распался в 2001 году. У пары произошел кризис, который они не смогли преодолеть. Для актрисы развод с Крузом был шоком.

Ранее с Кидман произошел инцидент в опере. Один из зрителей ударил ее по голове за то, что в конце представления она встала с места и начала хлопать, пишет «Вечерняя Москва».