ВМФ России начал переброску 15 кораблей Каспийской флотилии в Черное море

Москва, 13 апреля. Россия отправила 15 боевых кораблей и судов Каспийской флотилии на Черное море в рамках контрольной проверки.

В сообщении Южного военного округа (ЮВО) говорится, что 15 кораблей, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

По имеющимся данным, сейчас корабли прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.

Напомним, что ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил планы США направить военные корабли к российским границам. Он назвал эту операцию откровенной провокацией в отношении Москвы и посоветовал Вашингтону держаться подальше от берегов РФ, передает RT.