Донбасс сегодня: армия Киева стягивает пушки и гаубицы, артиллеристы ВСУ бегут с передовой

Донбасс, 13 апреля. ДНР под минометным обстрелом, ЛНР несет потери. Украинские войска стягивают дальнобойную артиллерию к линии фронта. Инспектора НАТО выявили в бригаде ВСУ хищения американской военной помощи. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. В минувшие сутки пять населенных поселков ДНР были обстреляны ВСУ с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. На донецком направлении огонь велся из автоматических гранатометов, на горловском — с использованием 120-мм и 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ЛНР стабильно напряженный участок — район Золотого, из подконтрольной части которого украинские войска трижды обстреляли поселок Золотое-5. Применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие. С использованием противотанковых гранатометов обстрелян и населенный пункт Молодежное. Выстрелом украинского снайпера убит один военнослужащий народной милиции.

Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать отсутствие техники и вооружений украинской армии в местах хранения. В отчете от 12 апреля наблюдатели сообщают об отсутствии 10 противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 мм, трех гаубиц 152-мм калибра «Мста-Б», 12 гаубиц Д-30 и «Гвоздика» калибром 122-мм, а также трех 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Нона». Вне мест хранения ВСУ наблюдателями замечен зенитно-ракетный комплекс «Оса» и боевая машина пехоты.

Представители НАТО выявили хищения военной помощи в ВСУ

Офицеры украинской армии не прочь улучшить свое материальное положение за счет предоставленной американцами военной помощи. Об этом свидетельствуют данные разведки армейского корпуса ДНР о выявлении хищений после прибытия в 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ комиссии штаба восточной оперативно-тактической группировки совместно с представителями НАТО.

Совместная комиссия выявила факты продажи американских приборов ночного видения и радиостанций, полученных в рамках помощи от США. Отсутствуют 15 единиц оборудования, которое, как утверждает источник дончан, продавалось по приказу командования бригады через популярные сайты. Сумма ущерба достигает миллиона гривен, проверка в бригаде продолжается.

Солдаты ВСУ торгуют боеприпасами

В Луганской области, в районе подконтрольного ВСУ Золотого, разведкой Народной милиции ЛНР отмечена работа оперативников СБУ, которые опрашивают местное население. Причина — служба безопасности получила донесение о продаже боеприпасов солдатами 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады группе неизвестных лиц в гражданской одежде, которые прибыли на позиции бригады на пикапе.

Переданные неизвестным боеприпасы предназначались для пополнения запасов на опорных пунктах батальона. Вполне вероятно, что группа гражданских на пикапе является представителями радикальных группировок, задействованных в проведении диверсий и провокаций против народных республик.

Украинские артиллеристы бегут с передовой

Военнослужащие «сильнейшей армии континента» в преддверии возможного обострения ситуации в Донбассе бегут с передовой целыми группами, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Недавно из бригадной артиллерийской группы 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбежали сразу трое солдат артиллерийского дивизиона. Командир группы провел служебное расследование, по результатам которого командир бригады Сергей Войченко распорядился уволить беглецов «задним числом».