«Слишком строгие ограничения»: Байден и Болсонару обсуждают сделку по спасению Амазонии

США и Бразилия ведут переговоры, предметом которых является многомиллиардная сделка с Бразилией для спасения лесов Амазонии. Однако некоторые эксперты в Бразилии опасаются, что соглашение с США поспособствует переизбранию Жаира Болсонару и приведет к росту масштабов незаконной вырубки лесов. Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, чем рискует Байден при заключении соглашения с Болсонару.

Представители коренных народов, природоохранных организаций и активисты гражданского общества открыто выражают опасения из-за планов заплатить правительству Бразилии, чтобы защитить леса Амазонии. Они неоднократно жаловались на то, что их не включают в процесс переговоров, которые имеют огромное значение для будущего тропических лесов, и настаивают, что именно организации коренных народов, как показывает практика, лучше всех справлялись с защитой и восстановлением Амазонии.

За последнее время высшие должностные лица США провели несколько встреч онлайн для обсуждения вопросов Амазонии накануне саммита по климату, который пройдет 22 апреля. Министры и послы из Великобритании и ЕС также участвуют в этих обсуждениях.

Со стороны Бразилии в переговорах участвует министр экологии Рикарду Саллис, который каждый год просит у крупных держав миллиарды долларов для «сокращения масштабов обезлесения на 30-40%».

Однако только треть полученных средств пойдет на охрану лесов, — остальное, по словам министра, будет использовано для «экономического развития» Бразилии, в том числе для «обеспечения альтернативных средств к существованию» для тех, кто занимается лесозаготовкой, добычей полезных ископаемых или сельским хозяйством в Амазонии.

Заявления министра экологии вызвали опасения — предполагают, что Саллис может направить полученный миллиард на поддержку избирателей Болсонару — фермеров и «захватчиков земель» — фактически награждая их за вырубку лесов, поджоги и хищения.

6 апреля группа из 199 организаций гражданского общества опубликовала совместное письмо администрации США, в котором заявила, что заключение соглашения с правительством Бразилии ни к чему не приведет.

199 civil society groups demand Biden end behind-closed-doors meetings with Bolsonaro regime???? ????Observers fear US-Brazil climate deal could help the reelection of president Jair Bolsonaro and reward illegal #forest clearance in the #Amazon . Read more➡️ https://t.co/htlUxADLsI pic.twitter.com/uuV6Megc4O

Ученые также высказываются по этому вопросу, утверждая, что давно назрела необходимость принятия международных мер по защите тропических лесов.

В предстоящие месяцы появится идеальная возможность для решения проблемы обезлесения Амазонии. Президент США Джо Байден пригласил мировых лидеров на климатический саммит в Вашингтоне 22 апреля. Ранее во время избирательной кампании, он обещал выделить 20 млрд долларов на защиту тропических лесов Амазонии — однако Болсонару объявил, что не намерен «продавать суверенитет Бразилии».

Кроме того, ближе к концу года в Глазго пройдет 26-я сессия Конференции ООН по изменению климата, крупнейшая по данному вопросу за последние несколько лет.

На всех этих площадках вопрос спасения Амазонии занимает ключевое место, и его обсуждение невозможно без Болсонару и его министров, несмотря на их антинаучную политику, которая ставит под угрозу окружающую среду.

Однако многие аналитики утверждают, что соглашение с Болсонару представляет большой риск для Байдена, так как США собираются выплачивать деньги президенту, чья политика привела к увеличению масштабов вырубки лесов и коллапсу здравоохранения в период пандемии.

При этом политика Саллиса имеет широкую поддержку среди консервативного крыла, в том числе представителей агробизнеса. По мнению Тейшейры, деньги от сделки могут повысить престиж правительства Болсонару и помочь его переизбранию — что вновь приведет к серьезной угрозе для амазонских лесов.

Deforestation in Brazilian Amazon over last 30+ years, official government data pic.twitter.com/YJO6odZlOx

Кроме того, бывшая министр экологии отмечает, что Бразилия и так располагает значительными международными средствами. Так, примерно 3 млрд долларов, полученных от Норвегии и Германии, есть в Амазонском фонде, — который был заморожен Саллисом из-за «слишком строгих ограничений» в рамках политики по борьбе с обезлесением.

Байдену предстоит решить серьезную проблему также потому, что нехватка времени может привести к необдуманным решениям и трагическим последствиям. Многие экологи опасаются, что поспешная сделка с таким партнером по переговорам может обернуться даже большими проблемами, чем отсутствие соглашения.

Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить прозрачность переговоров благодаря присутствию на них гражданского общества. Однако на данный момент на климатический саммит от Бразилии приглашен только Болсонару.

The river delimit the Kayapo Indigenous territory in the Brazilian Amazon. Can you guess which side is the Kayapo territory and which one is "modern Brazil"? pic.twitter.com/R8YdywSUCA