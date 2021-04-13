Президент Филиппин намерен созвониться с Путиным

Манила, 13 апреля. Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщил официальный представитель президента Филиппин Гарри Роке. По его словам, телефонные переговоры должны состояться в скором времени, но конкретной даты пока нет, как неизвестны и темы диалога.

«Это все, что я могу сказать. Я даже не могу сказать, когда это произойдет», — цитирует Роке филиппинское информационное агентство PNA.

Представитель Дутерте добавил, что в целом расписание политика держится в секрете.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Путиным.

Накануне Владимир Путин предложил повысить зарплату космонавтам, идея была озвучена президентом в понедельник на совещании по развитию космической отрасли, сообщает НСН.