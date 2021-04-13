Соловьева удивила фотография неизвестного космонавта США в открытом космосе

Москва, 13 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев удивился фотографии неизвестного астронавта США в открытом космосе.

Речь идет о публикации Госдепа США в Twitter, где сообщалось, что мир отмечает 60-летие пребывания человека в космосе, но Юрия Гагарина в посте не упоминают. Более того, к посту прикреплена фотография неизвестного космонавта, у которого на плече размещен американский флаг со звездами.

На пост отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав США «засранцами». Он добавил, что «сверхдержавы» так себя не ведут. По словам российского телеведущего Владимира Соловьева, американцам очень тяжело говорить правду, поэтому они придумывают даже самые мелкие детали.

«Ребят, но нельзя же быть такими мелкими, но вы же лжете в каждой детали, поэтому всё что вы говорите, о войне в том числе, ясно же что вы просто лжете», — прокомментировал ситуацию журналист.

Ранее посольство России в США отметило, что американский Госдеп не в первый раз «демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», передает НСН.

На минувшей неделе Соловьева насмешила ситуация с блогером Алексеем Навальным, который рассказывает о «страшных пытках» в колонии при помощи жареной курицы.