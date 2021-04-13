Подпольное казино обнаружили в кировской столовой

Киров, 13 апреля. Правоохранители пресекли незаконную деятельность на территории кафе-столовой в Кирове. Там были установлены игровые автоматы с азартными играми.

Сотрудники полиции рассказали, что в одной из городских столовых по улице Андрея Упита нашли несколько игровых автоматов. Согласно информации издания Свойкировский.рф, подпольный игорный дом успел проработать несколько месяцев, начиная с октября прошлого года. Для организации игр было выделено специальное оборудование и даже подключение к интернету.

Следователи проводят тщательную проверку, для того, чтобы выяснить все обстоятельства преступления. Личность владельца незаконно организованного казино пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.