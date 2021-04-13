Судно Ever Given конфисковали до выплаты компенсации в размере 900 млн долларов

Каир, 13 апреля. Суд египетского города Исмаилия постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.

Соответствующее решение было принято на основании экономических причин. За несколько дней блокировки канала его администрация понесла убытков на 900 млн долларов. В связи с этим суд постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given до выплаты этой суммы.

Гигантское судно село мель в Суэцком канале по пути из КНР в Роттердам. Из-за своих размеров оно полностью блокировало движение по транспортному пути. Всего на снятие контейнеровоза с мели потребовалось шесть дней.