Адвокат Давтян назвала домашнее насилие актуальной проблемой для всех стран

Проблема домашнего насилия актуальна для всего мира, в том числе и для России. Об этом заявила адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян в рамках эфира «Как надо наказывать за побои», который прошел в медиацентре «Патриот».

«Эта проблема (домашнее насилие. — Прим. ФАН) актуальна для всех стран мира. Это одно из самых частых нарушений. Побои — это то, с чего начинается домашнее насилие. Это начало, которое может закончится плачевно», — пояснила Мари Давтян.

По ее словам, после декриминализации побоев с 2016 года количество уголовных преступлений на бытовой почве снизилось в два раза. Однако не увеличилось количество привлечений к административной ответственности. То есть выросла латентность этих правонарушений. Декриминализация, к сожалению, не привела к тому, что наказывать виновных стало проще.

«Когда говорим о домашнем насилии, надо говорить о превенции. Потерпевшие хотят безопасности, чтобы их больше не били. Это классика жанра, когда пострадавших преследует. И это повторяется из раза в раз», — пояснила Мари Давтян.

По ее словам, сотрудники полиции, медики и социальные службы в вопросе домашнего насилия должны работать сообща.

Напомним, Конституционный суд России проверит на соответствие Основному закону страны статью Уголовного кодекса, которая применяется в делах о домашнем насилии после декриминализации наказания в 2017 году. Сегодня суды общей юрисдикции применяют закон так, что за третий по счету эпизод насилия предусмотрена меньшая ответственность, чем за второй.