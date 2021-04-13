Цискаридзе назвал два балета, которые всегда будут визитной карточкой России

Москва, 13 апреля. Балетный артист и педагог Николай Цискаридзе назвал два российских балета, которые навсегда останутся достоянием и визитной карточкой нашей страны.

О главных отечественных произведениях балетного искусства Цискаридзе рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». По мнению артиста, среди прочих выделяются балеты «Лебединое озеро» и «Спартак».

«Они стали нашим достоянием, визитной карточкой России и мировым трендом. Это будет всегда так, потому что гениальные музыка и фабула», — отметил педагог.

Цискаридзе напомнил, что в «Лебедином озере» идет речь о противостоянии добра и зла, а в «Спартаке» — о борьбе низшего класса с поработителями. Артист считает, что эти две темы будут актуальные всегда, пишет «Вечерняя Москва».

Николай Цискаридзе ранее рассказал о семейных кланах, которые сложились в Большом театре. Как утверждает педагог, сейчас половина состава театра — эти дети знаменитых артистов.