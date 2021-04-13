Рябков: Россия примет все необходимые меры для защиты своих граждан на Украине

Москва, 13 апреля. Россия сделает все возможное для обеспечения защиты своих граждан в случае обострения ситуации на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что ответственность за возможное обострение в отношениях между Россией и Украиной будет полностью лежать на Киеве и его западных кураторах.

Рябков также отметил, что США наращивают объемы военной помощи Украине, сознательно превращая страну в настоящую «пороховую бочку». Он также подчеркнул, что Россия отстаивает в Донбассе интересы русскоязычного населения и продолжит это делать и дальше. По его словам, Москва сделает все возможное для обеспечения безопасности своих граждан.