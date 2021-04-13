Ушел из жизни солист золотого состава «Песняров»

Минск, 13 апреля. Заслуженный артист БССР и бывший солист «Песняров» Леонид Борткевич умер сегодня в Минске. Вокалисту был 71 год.

Информация о смерти белорусского музыканта появилась в официальном аккаунте группы «Песняры» в Facebook. Участники выразили соболезнования родным и близким Борткевича, назвав исполнителя «легендой».

Леонид Борткевич — советский и белорусский эстрадный певец, был солистом ВИА «Песняры» с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003 года. Известен исполнением песен «Александрина», «Белоруссия», «Березовый сок», «Вероника» и других. В последние несколько лет Борткевич руководил одноименным ансамблем.