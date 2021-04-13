Церемония прощания с актером Эмилем Верником проходит в Москве

Москва, 13 апреля. Прощание с народным артистом России и режиссером Эмилем Верником началось в Московском художественном театре имени Чехова во вторник.

В фойе театра установлен гроб с телом звезды. Вокруг стоят букеты цветов и венки от коллег и друзей. Гражданская панихида будет проходить около часа, как говорилось в сообщении театра.

На траурной церемонии присутствуют все три сына режиссера: наследник жены от первого брака Ростислав Дубинский, а также Игорь и Вадим Верник.

Эмиль Верник ушел из жизни 9 апреля в возрасте 96 лет. За день до смерти он попал в больницу. По словам сына артиста Игоря Верника, его отец до последнего вел активный образ жизни.