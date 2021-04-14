Павел Лунгин поздравил с днем рождения Петра Мамонова

Сегодня рок-музыкант и актер Петр Мамонов празднует свой 70-летний юбилей. Поздравление имениннику оставил режиссер и сценарист Павел Лунгин, с которым они вместе работали на съемках нашумевшего фильма «Остров» в 2005 году.

«Я Петю очень люблю, мы с ним еще обязательно будем работать — это главное», — сказал корреспонденту ФАН режиссер.

Кино, получившее в свое время несколько российских наград, оказало и общественный резонанс. Многим соотечественникам фильм заново открыл путь к православной вере, а популярность Мамонова как артиста резко возросла. После оглушительного успеха Лунгин позвал актера в свой следующий фильм «Царь» (2009), где тот воплотил монументальный образ Ивана IV Грозного.

Однако первым совместным проектом Мамонова и Лунгина стал режиссерский дебют последнего — комедийная драма «Такси-блюз» (1990). Мелодраматическая история о том, как судьба соединила двух непохожих людей, получила ряд престижных наград, в том числе главный приз Каннского кинофестиваля.

На счету киноделов три совместных фильма, и это явно не предел. Накануне дня рождения старого друга режиссер признается в большом желании дальнейшей работы с Мамоновым.

«Это даже не пожелание вместе поработать, а скорее уверенность, что в следующем проекте он будет сниматься», — заключил Павел Лунгин.

Ранее актриса Елизавета Боярская вспоминала о совместной работе с режиссером Андреем Кравчуком накануне его дня рождения.