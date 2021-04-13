Польша снова хочет заработать на провокациях против РФ

Варшава, 13 апреля. Политолог Юрий Городненко в своей статье для сайта телеканала РенТВ написал, что попытки польских властей выпросить деньги у Великобритании за возможные провокации в российскую сторону дискредитирует и без того мало уважаемую в последнее время Варшаву, пишет «ПолитПазл».

Городненко предположил, что Польша сегодня испытывает серьезные проблемы с экономикой, а посему планирует получить средства от более «зажиточных» европейских государств. Мнение эксперта связано с тем, что Варшава считает провокации против РФ исключительно работой. В первую очередь основным проектом, по его мнению, является срыв строительства «Северного потока — 2». Для этого польское правительство не гнушается пускать в ход такие козыри, как гражданские суда, военный флот и даже авиация.

«Все это подпадает под понятие «провоцирование военного конфликта». На этом фоне заявление Центрального банка Польши о намерении приобрести 100 тонн золота в Лондоне — плата, на которую в Варшаве рассчитывают за свои провокации», — считает политолог.

Польская экономическая стратегия, скорее, традиционная. Варшава последние 300 лет устраивает различные провокации, многие из которых спровоцировали политические, юридические, дипломатические и даже военные конфликты, причем не только в масштабах Европы, но и всего мира. Выгода, правда, доставалась в первую очередь доставалась англосаксонскому миру, при этом зачастую при помощи самой Польши.

И здесь все упирается в историю. Во второй половине XVIII века Великобритания активно участвовала в разделе Речи Посполитой, параллельно присвоив ее зарубежные активы. В 1939 году с началом фашистской эпопеи Лондон бросил Варшаву на произвол судьбы, при том, что поляки просили англичан прийти на помощь. Лондон также успешно экспроприировал золотые запасы государства, осевшие на западе. Происходящее с «Северным потоком — 2» может стать продолжением «славных традиций» долголетней дружбы двух европейских государств.

Ранее сообщалось о рассекречивании документов об участии Польши во времена Великой отечественной войны. Польские политики продолжают утверждать, что в 1939 году страна «столкнулась с немецкой и советской агрессией».