Леонид Белозорович: Для меня талант актера куда важнее его человеческих качеств

Известный советский и российский актер и режиссер кино и дубляжа Леонид Белозорович признался ФАН, что телесериал «Золото Лагина» можно назвать большой семейной сагой с участием старателей, алчных чиновников и бандитов.

Белозорович в эксклюзивном интервью рассказал, почему герой Александра Балуева является предтечей нынешних бизнесменов, за что он благодарен этому знаменитому российскому актеру и что для него важнее во время съемочного процесса.

«Герой Балуева — человек новой формации»

— Леонид Григорьевич, о чем этот многосерийный проект и чем он может заинтересовать зрителя?

— Если я расскажу, о чем сериал, то будет неинтересно зрителю (смеется). В основе лежит история жизни нашего героя Лагина — есть определенный прообраз, но не буду открывать тайну, от кого именно мы отталкивались. Это человек, скажем так, новой формации, который в советское время организовал артель, старательно добывал золото. И это, естественно, сильно не нравилось тем людям, которые управляли этим делом, потому что они получали зарплату гораздо меньше, чем у Лагина зарабатывали рабочие.

В каком-то смысле этот человек — предтеча наших будущих предпринимателей, бизнесменов, в общем, того, к чему мы в свое время пришли. Деятельность Лагина, конечно, вызывала крайнее недовольство в высших кругах, и у него хотели отнять этот прииск. Борьба с ним шла постоянно, причем не только на уровне властных структур. Возникали и бандитские разборки — преступники, естественно, тоже хотели прибрать к рукам прииск.

— В общем, кино для любителей острых ощущений?

— Речь идет не только об этом. У нас 16 серий, и это такая, знаете, большая сага, семейная. У нас есть отец, которому очень важно вырастить своих сыновей порядочными людьми, которые могли бы пойти за ним и потом возглавить его дело. В какой-то степени Лагину это удается…

Хотя, конечно, все-таки вот этот «золотой телец» губит людей и проявляет у них самые разные качества, в том числе и низменные, и это ярко проявляется вот в этой нашей всей истории.

Если говорить о том, чем заинтересовать зрителя, то, наверное, тем, что человек умеет идти к своей цели, добиваться ее, и главное, что какие бы преграды перед ним ни стояли, все-таки он умеет постоять за себя и ломает их.

— Вы тоже сыграли роль в сериале. У вас уже были такие опыты раньше?

— Конечно, я же все-таки профессиональный актер, это моя, в принципе, первая профессия, а режиссерская — уже вторая. И у меня был такой опыт раньше — я играл и военных людей, и сотрудников КГБ...

— Я имел в виду, сложно ли одновременно быть и режиссером, и актером?

— Да-да, как раз об этом и говорю. Например, в телесериале «Белые одежды» (вышел в 1992 году. — Прим. ФАН), который я когда-то снимал по роману писателя Владимира Дудинцева, одновременно сыграл Тимура Егоровича, следователя КГБ, — очень интересная роль. А не так давно (в 2016 году. — Прим. ФАН) в другом сериале — «Пляж. Жаркий сезон» — тоже сыграл небольшую роль.

Знаете, так иногда случается. Уезжаешь порой куда-то на съемки подальше от Москвы, от Питера, и бывает, что количественно не хватает актеров. Не потому, что местные там плохие, а просто физически их нет. Вот поэтому, когда вижу, что не хватает, и я могу все сделать лучше, чем какой-то случайный человек, то встаю и играю. Да, сложно, но иногда так нужно, необходимо.

Так что все это мне хорошо знакомо.

«Я знаю, как работать с актерами»

— Насколько я знаю, вы в первый раз пересеклись на съемках с исполнителем главной роли Александром Балуевым? Как вам с ним работалось?

— Да, действительно впервые пересеклись. Могу сказать только самые лестные эпитеты о Балуеве, с которым было очень комфортно работать. Он — удивительно покладистый человек, не страдает звездной болезнью, не страдает манией величия. Александр — удивительно трудолюбивый, очень послушный в хорошем смысле этого слова актер.

Я невероятно благодарен Балуеву, он поразил меня своим профессиональным отношением к работе. Он такой, знаете, старательный человек.

— Такой старательный старатель!

— Именно так (смеется).

— А с остальными членами съемочной группы как все происходило?

— Я все-таки учился, как правило, у хороших мастеров, педагогов — изучал психологию, и у меня есть знание этой работы, я знаю, как работать, взаимодействовать. Не только как, в каждом отдельном случае, с актером, но и как с человеком.

Конечно, сложности во время съемок «Золота Лагина» были, не буду скрывать. У меня возникали какие-то неприятные моменты с некоторыми актерами, но, в конечном итоге, я наладил контакт, и потом не было никаких негативов. Более того, я вам так скажу, — ценю актера, скорее, по его актерским качествам и по его таланту. А насчет человеческих качеств… Даже если они мешают мне в работе, я все-таки могу справиться с этим, потому что, повторюсь, для меня куда важнее — актер на экране, даже если он меня не очень устраивает как человек.

Хотя, конечно, такие актеры тоже были…

Сериал «Золото Лагина», премьера которого состоялась накануне на телеканале НТВ, рассказывает о председателе золотодобывающей артели «Северная», чья деятельность сильно не устраивает высокопоставленных сотрудников профильного министерства. Рано или поздно в дело вступает не только милиция, но и Комитет государственной безопасности…

Роли в 16-серийном проекте также исполнили Мария Порошина, Алексей Кирсанов, Владимир Веревочкин, Тимур Бадалбейли, Дмитрий Куличков, Сергей Шнырев, Алексей Шевченков, Игнат Акрачков и другие.

Леонид Белозорович активно работает как актером и режиссером кино, так и в обеих ипостасях на дубляже. Во втором случае как актер он озвучил более четырехсот иностранных фильмов, а в качестве режиссера выступил в более чем двухстах картинах.

Голосом Белозоровича «говорят» такие звезды Голливуда, как Роуэн Аткинсон, Кристоф Вальц, Джеймс Вудс, Кевин Клайн, Майк Майерс, Джон Малкович, Гэри Олдмен, Курт Расселл, Джон Траволта, Робин Уильямс и многие другие. Как «обычный» режиссер он снял такие кинофильмы и телесериалы, как «Белые одежды», «Поединки: Выбор агента Блейка, «Катенька», «Поединки: Две жизни полковника Рыбкиной», «Алекс Лютый», «Дом образцового содержания» и другие.

Ранее стало известно, что в Московской области начались съемки второго сезона телесериала «Эпидемия» — под руководством режиссера Дмитрия Тюрина.