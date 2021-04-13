Соловейчик: РФ должна отвечать на попытки умалить достижения СССР в космосе

Россия должна прямо говорить о том, как фальсифицируются американскими государственными деятелями связанные с ней исторические факты. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее посольство России в США возмутилось «беспамятством» Государственного департамента США после того, как американское внешнеполитическое ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook в посте о первом полете человека в космос не стало упоминать достижение советского космонавта Юрия Гагарина. Вместо его изображения на прикрепленной фотографии был запечатлен американский астронавт с нашивкой в виде флага США на рукаве скафандра. Кроме того, в посте «забыли» упомянуть, что именно СССР отправил в космос первого человека.

«Думаю, речь тут идет не столько о беспамятстве, сколько о сознательном игнорировании исторической правды, — отметил Соловейчик. — Соединенные Штаты проиграли СССР в космической гонке, поскольку первый искусственный спутник Земли в октябре 1957 года запустила наша страна и поскольку первым человеком, выведенным на околоземную орбиту, оказался гражданин Советского Союза».

Сегодня же, продолжил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга, американцы пытаются замаскировать этот факт и скрыть его от глаз общественности.

«Они специально фальсифицируют историю, — убежден эксперт. — Вместе с тем я не думаю, что таким образом США хотели нанести оскорбление светлой памяти Юрия Алексеевича Гагарина или генерального конструктора Сергея Павловича Королева — это, конечно, вряд ли. Но поучилось все равно очень некрасиво, и данный случай вполне может рассматриваться в качестве оскорбления исторической памяти».

Собеседник ФАН подчеркнул, что фальсификации в Соединенных Штатах подвергается не только мировая история, но и американская: в частности, там разрушаются памятники национальным героям и запрещаются книги американских писателей.