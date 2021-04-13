Либеральные СМИ пытаются выставить «жертвой репрессий» уволенного в конце марта текущего года учителя истории и обществознания школы №1 города Микунь в Республике Коми Никиту Тушканова. Ряд изданий и сам мужчина убеждают россиян, что причиной расторжения договора якобы являются не странные посты в социальных сетях, неприемлемые для любого преподавателя, а его политическая позиция.

Дурной пример для учеников

В приказе №23 о расторжении трудового договора с Тушкановым от 25 марта 2021 года указано, что он уволен по причине «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, пункт 8 части 1 статьи 87 ТК РФ».

В интервью журналистам Deutsche Welle Тушканов заявил, что не согласен с претензиями руководства учебного заведения, в котором он трудился с августа 2018 года, относительно его публикаций в Instagram и неподобающего стиля одежды. По его мнению, решение связано с его выходом на одиночный пикет 23 января с плакатом «Молчи или умри» в руках.

На страницах Тушканова в социальных сетях по-прежнему можно увидеть фото с кальяном и алкоголем, опубликованные в период его работы в учебном заведении. Несмотря на то, что отдельные посты в Instagram вызвали массу вопросов не только бывших коллег Тушканова, но и многих родителей учеников данной школы, он их так и не удалил.

Под снимком с пивными бутылками от 12 февраля 2020 года оставил комментарий молодой человек, которому, скорее всего, еще нет 18 лет. Если перейти в его профиль, то можно увидеть примечательный пост, опубликованный немного позднее в том же месяце, где также присутствует спиртное.

Количество отметок «Нравится» под фото — 71, и это по большей части могут быть его сверстники. Еще будучи учителем в школе, Никита Тушканов написал сообщение автору, с которым он очевидно знаком. Ниже другой пользователь соцсети и вовсе обращается к нему по имени-отчеству. Вполне возможно, что оба они являлись его учениками.

Более ранний пост в Instagram по своему содержанию, казалось бы, содержит положительный посыл, несмотря на то, что здесь изображено лезвие и речь идет о суициде. Далеко не все подростки, увидев его, смогли бы правильно понять смысл. С какой целью бывший преподаватель разместил снимок на своей странице — непонятно.

Даже из этих нескольких публикаций в социальных сетях Тушканова становится очевидно, что опасения руководства школы №1 города Микунь были вовсе не безосновательны.

Бунтарь и провокатор

В интервью для СМИ Никита Тушканов признал, что характер у него бунтарский и достался ему от родителей. Также он подтвердил, что многие бывшие коллеги прекрасно знали о его политических взглядах и поддержке осужденного оппозиционера Алексея Навального, однако ничего не имели против него лично. По его словам, в его окружении в школе существовало негласное правило: ты думай как хочешь, делай что хочешь, но напоказ это не выставляй.

«Но я все равно выставлял», — поделился уволенный в марте педагог.

Свое участие в одиночном пикете он называет «маленьким гражданским проступком» и обвиняет администрацию учебного заведения в якобы предвзятом отношении к себе из-за этого инцидента. Он считает, что внимание школьной дирекции привлекли к себе не его неделовой стиль одежды и неподобающие публикации в социальных сетях, а политические убеждения.

«Я ходил в штанах, в кроссовках, в рубашке в клетку или в полоску, ну и все. Я что, должен под хохлому и гжель одеваться?» — противоречит сам себе Тушканов.

Общаясь с журналистами, он также пожаловался, что до увольнения руководство за ним внимательно наблюдало:

«Начали ходить, смотреть, сколько у меня человек в классе, как они одеты, во сколько я пришел и ушел».

Однако педагог не учитывает тот факт, что контроль за соблюдением персоналом трудового распорядка и посещением учениками занятий входит в обязанности администрации любого учебного заведения.

Далее в ходе беседы с представителями Deutsche Welle Никита Тушканов и вовсе заявил, что он мог и сам подтолкнуть руководство к расторжению договора своими нелепыми проступками:

«Я их провоцировал. У меня планы были выпустить 11-й класс и свалить отсюда к чертовой матери, но они решили меня чуть пораньше освободить», — признался уволенный руководитель 11«а» класса.

Неудивительно, что в итоге ему все же удалось добиться своего, так как ни в одной из школ страны не терпели бы бесконечно подобные выходки, подрывающие авторитет учебного заведения. На фоне этого крайне странным выглядит его попытка доказать свою правоту через судебную инстанцию и добиться, чтобы его восстановили в должности. По его словам, в случае успеха он напишет заявление по собственному желанию и покинет город.

Нагнетание обстановки в СМИ

Либеральные информационные источники цепко ухватились за историю с увольнением учителя из школы №1 города Микунь в Республике Коми, искусственно придавая ей политический окрас. Мужчина на протяжении длительного времени подавал не самые лучшие примеры ученикам с помощью соцсетей, игнорировал претензии руководства, что логично и привело к расторжению договора с ним. Тем не менее нагнетание продолжается, даже несмотря на признание самого Тушканова в провоцировании начальства и нежелании работать в учебном заведении. Открытым остается лишь один вопрос — с какой целью из него так упорно лепят образ «жертвы репрессий»?

Похожая ситуация уже происходила в конце июня 2020 года в Набережных Челнах, когда подобным образом раскручивалась история вокруг отстранения от должности председателя татарстанского отделения «Альянса учителей» Раушана Валиуллина. Он репостил в своем аккаунте в социальной сети ролики разных политических деятелей, пытавшихся сорвать голосование за поправки в Конституцию, но уволили его не за это, а за халатное отношение к обязанностям.

Складывается впечатление, что оппозиционная тусовка действует по одним и тем же лекалам. Вместо разбора этого случая широкую аудиторию, используя эмоциональный фактор, пытаются убедить в том, что Тушканова уволили по якобы политическим мотивам. При этом вне зоны внимания оказываются его общедоступные публикации в соцсетях, которые могут крайне негативно сказаться на дальнейшей судьбе подростков, берущих пример с педагога. Схожесть с историей Валиуллина подтверждает тот факт, что за ней стоят явные либеральные интересы.