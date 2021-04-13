Украинские дипломаты приготовили в Нью-Йорке борщ с яблочным фрешем

Нью-Йорк, 13 апреля. Команды дипломатов приготовили в торговом центре в Нью-Йорке «амбассадорский борщ». Украинцы удивили присутствующих рецептом с яблочным фрешем.

Публичным приготовлением борща занимались две команды. В украинскую вошли генконсул страны в Нью-Йорке Алексей Голубов, почетный консул Незалежной в Пенсильвании Ирина Мазур и представитель конгрессового комитета государства Андрей Добрянский. Яблоко является символом Нью-Йорка и придает блюду местный колорит, подчеркнул Голубов.

Международная команда приготовила борщ с копченым тунцом. Над гастрономическим произведением трудились постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и постпред Мальдивской Республики Тильмиза Хусейн. Тунец придал блюду мальдивский привкус, сообщила она.

Ранее шеф-повар Антон Самойлов указал на главную ошибку домохозяек во время готовки борща, передает «Национальная служба новостей». По его словам, это добавление зажарки в блюдо. Также борщ оценила диетолог Наталья Лесникова. По ее мнению, блюдо помогает сохранить форму.