Компания «Яндекс» добавила в приложение умную камеру для распознавания объектов

Москва, 13 апреля. Умная камера, которая в реальном времени может распознавать объекты и переводить тексты, появилась в приложении «Яндекса».

В ней объединились несколько технологий, в том числе технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В режиме реального времени камера способна распознавать и искать предметы, которые попали в объектив. Также она может переводить текст и сканировать документы.

Если навести камеру на несколько объектов, она отметит те из них, которые смогла определить. Так пользователь может узнать, что это и где продается, или выяснить, как называется то или иное растение, порода собаки, памятник архитектуры и так далее.

Ранее стало известно, что «Яндекс.Браузер» начал переводить текст с картинок. С помощью этой функции пользователи смогут искать информацию на зарубежных сайтах без каких-либо трудностей.