Госдума РФ объяснила отсутствие упоминания Гагарина в публикации Госдепа США

Москва, 13 апреля. Публикация Госдепа США о первом полете человека в космос без упоминания космонавта Юрия Гагарина неслучайна, у нее есть определенные цели.

Об этом рассказал первый заместитель комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, это является уже не первой попыткой Соединенных Штатов исказить историческую память.

«На протяжении длительного периода времени американская историография делала все для того, чтобы принизить роль советской армии и народа в победе над фашизмом», — объяснил депутат.

Кроме того, Новиков считает, что Вашингтон пытается превознести успехи США в освоении космоса, «затмив» заслуги Советского Союза в этой области.

Ранее постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский рассказал, что сотрудничество России и европейских стран в сфере космоса имеет большой нераскрытый потенциал, а СЕ мог бы сыграть в этом решающую роль.