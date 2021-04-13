Замминистра энергетики Сорокин отметил рост топливных запасов в России

Москва, 13 апреля. Производство автомобильного топлива превысило внутренний спрос на 10–12% в России. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Соответствующей информацией заместитель главы Минэнерго поделился в эфире телеканала «Россия-24». По его мнению, для сохранения стабильности при любом сценарии спроса на автомобильное топливо необходимо увеличивать запасы бензина на внутреннем рынке.

«Если по дизелю у нас профицит двукратный, то есть мы производим вдвое больше, чем потребляем, то по бензину профицит составляет 10–12%», — цитирует ТАСС слова Сорокина.

На фоне постепенного восстановления экономической активности в российских регионах поставки дизельного топлива увеличились на 7,5%. Отгрузка бензина на внутренний рынок в период с 3 по 9 февраля выросла на 4%, дизеля — на 10,6%, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Кроме того, замминистра энергетики ранее сообщил, что стоимость бензина на АЗС растет в пределах инфляции. По его словам, ситуация на внутреннем рынке постоянно контролируется.