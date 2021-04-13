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Валентин Юдашкин восхитил Аллу Пугачеву снимком младшего внука

Валентин Юдашкин восхитил Аллу Пугачеву снимком младшего внука

Москва, 13 апреля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева оценила фотографию младшего внука своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Снимок с младшим сыном дочери Юдашкина Галины появился на странице кутюрье в Instagram. На фото мальчик с вьющимися волосами сидит на камне у морского побережья. Ребенок одет на снимке в футболку с ярким принтом, небесно-голубую рубашку и темно-синие шорты.

«Маленький наш», — написал под фото Юдашкин.

Снимок внука кутюрье привел в восторг его друзей и подписчиков. Восхитила фотография и Аллу Пугачеву, которая оставила под постом друга восторженный комментарий.

«Обалдеть, какой классный пацан!!!» — написала Примадонна.

Оценил кадр и супруг певицы, юморист Максим Галкин. Он назвал мальчика на фото красавчиком. Многие другие подписчики Юдашкина обратили внимание, что ребенок очень похож на своего знаменитого деда.

«Боже, как похожи! И этот взгляд, и посадка головы... Извините, до мурашек»;

«Лапочка! Копия дедушки!»;

«Маленький Юдашкин Валя», — написали комментаторы.

Недавно кутюрье, который борется с онкологическим заболеванием, показал поклонникам фото другого члена своей семьи. Юдашкин опубликовал в соцсети редкий снимок с матерью.

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