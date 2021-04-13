Валентин Юдашкин восхитил Аллу Пугачеву снимком младшего внука

Москва, 13 апреля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева оценила фотографию младшего внука своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

Снимок с младшим сыном дочери Юдашкина Галины появился на странице кутюрье в Instagram. На фото мальчик с вьющимися волосами сидит на камне у морского побережья. Ребенок одет на снимке в футболку с ярким принтом, небесно-голубую рубашку и темно-синие шорты.

«Маленький наш», — написал под фото Юдашкин.

Снимок внука кутюрье привел в восторг его друзей и подписчиков. Восхитила фотография и Аллу Пугачеву, которая оставила под постом друга восторженный комментарий.

«Обалдеть, какой классный пацан!!!» — написала Примадонна.

Оценил кадр и супруг певицы, юморист Максим Галкин. Он назвал мальчика на фото красавчиком. Многие другие подписчики Юдашкина обратили внимание, что ребенок очень похож на своего знаменитого деда.

«Боже, как похожи! И этот взгляд, и посадка головы... Извините, до мурашек»; «Лапочка! Копия дедушки!»; «Маленький Юдашкин Валя», — написали комментаторы.

Недавно кутюрье, который борется с онкологическим заболеванием, показал поклонникам фото другого члена своей семьи. Юдашкин опубликовал в соцсети редкий снимок с матерью.