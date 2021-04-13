Французский оппозиционер поставил Макрона на место непереводимой игрой слов

Париж, 13 апреля. Политика президента Франции Эммануэля Макрона спровоцировала волну критики как на международной, так и на внутренней арене, пишут местные СМИ.

Французская пресса открыто насмехается на «королем-солнце» и «монархом», а эксперты поносят президента за неэффективную борьбу с эпидемией COVID-19 в стране и введение третьего локдауна. Третья волна коронавирусных ограничений рискует нанести по Франции еще более серьезный урон, чем осенний локдаун, сокрушаются аналитики.

Намерение ввести третий локдаун спровоцировало во французском парламенте волну критики и агрессии в адрес правительства. 220 из 557 парламентариев отказались голосовать за введение локдауна и бойкотировали голосование. Один из оппозиционных лидеров, Жан-Люк Меленшон, назвал правительство Макрона «презирающей народ кучкой лицемерных бюрократов». Самого президента парламентарий поставил на место фразой «гниющий с головы первоапрельский дурак» (непереводимая игра слов: «poisson d’avril» переводится с французского и как «первоапрельский дурак», и как «апрельская рыба». — Прим. ФАН).

Аналитик отмечает, что ситуация, в которую Макрон себя загнал, похожа не революционную. Все большую популярность в народе набирает консервативный кандидат Марин Ле Пен, а действующему президенту остается только гнуть прежнюю линию — критиковать корпорацию AstraZeneca за низкокачественное лекарство и поощрять нападки Брюсселя на Великобританию. Французский депутат Европарламента Паскаль Канфин прямо заявил, что Европа готова заблокировать экспорт в Великобританию, и предупредил, что апрель будет очень сложным для Лондона.

Поведение французского лидера подрывает престиж и ставит под угрозу само существование Европейского союза, уверены британские эксперты. Макрон готов рисковать главными принципами ЕС — демократией и верховенством права — для удержания власти на Елисейских полях, резюмируют газетчики.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о решении президента Франции Эммануэля Макрона закрыть Национальную школу администрирования (ENA) — элитное учебное заведение, готовящее лучших французских политиков. Причиной для закрытия послужил высокий уровень коррупции и засилье выходцев из элитных семей, не позволяющее начать политическую карьеру обычным гражданам.