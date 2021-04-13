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Политика

Французский оппозиционер поставил Макрона на место непереводимой игрой слов

Французский оппозиционер поставил Макрона на место непереводимой игрой слов

Париж, 13 апреля. Политика президента Франции Эммануэля Макрона спровоцировала волну критики как на международной, так и на внутренней арене, пишут местные СМИ.

Французская пресса открыто насмехается на «королем-солнце» и «монархом», а эксперты поносят президента за неэффективную борьбу с эпидемией COVID-19 в стране и введение третьего локдауна. Третья волна коронавирусных ограничений рискует нанести по Франции еще более серьезный урон, чем осенний локдаун, сокрушаются аналитики.

Намерение ввести третий локдаун спровоцировало во французском парламенте волну критики и агрессии в адрес правительства. 220 из 557 парламентариев отказались голосовать за введение локдауна и бойкотировали голосование. Один из оппозиционных лидеров, Жан-Люк Меленшон, назвал правительство Макрона «презирающей народ кучкой лицемерных бюрократов». Самого президента парламентарий поставил на место фразой «гниющий с головы первоапрельский дурак» (непереводимая игра слов: «poisson d’avril» переводится с французского и как «первоапрельский дурак», и как «апрельская рыба». — Прим. ФАН).

Аналитик отмечает, что ситуация, в которую Макрон себя загнал, похожа не революционную. Все большую популярность в народе набирает консервативный кандидат Марин Ле Пен, а действующему президенту остается только гнуть прежнюю линию — критиковать корпорацию AstraZeneca за низкокачественное лекарство и поощрять нападки Брюсселя на Великобританию. Французский депутат Европарламента Паскаль Канфин прямо заявил, что Европа готова заблокировать экспорт в Великобританию, и предупредил, что апрель будет очень сложным для Лондона.

Поведение французского лидера подрывает престиж и ставит под угрозу само существование Европейского союза, уверены британские эксперты. Макрон готов рисковать главными принципами ЕС — демократией и верховенством права — для удержания власти на Елисейских полях, резюмируют газетчики.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о решении президента Франции Эммануэля Макрона закрыть Национальную школу администрирования (ENA) — элитное учебное заведение, готовящее лучших французских политиков. Причиной для закрытия послужил высокий уровень коррупции и засилье выходцев из элитных семей, не позволяющее начать политическую карьеру обычным гражданам.

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