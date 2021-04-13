Учения артиллерийских расчетов ЦВО под Челябинском попали на видео

Челябинск, 13 апреля. Военнослужащие подразделений реактивной и ствольной артиллерии ЦВО приняли участие в военных учениях на полигоне в Челябинске.

Маневры проходили в рамках контрольной проверки войск за зимний период обучения. В ходе тренировки расчеты РСЗО «Град», САУ «Акация» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» уничтожили командные пункты условного противника, а также узлы связи и огневые средства. Артиллеристы отработали оперативную смену огневых позиций в целях повышения живучести подразделений. Боевые расчеты обеспечили выполнение более 20 огневых задач.

К маневрам привлекли более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Ранее в ЦВО завершились масштабные учения по противодействию терроризму — для отработки необходимых задач было привлечено около двух тысяч военных из Поволжья и Сибири. В рамках маневров разведывательные, инженерные, ракетные, танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделений вели огонь из разнообразных орудий, сообщается на сайте 360tv.ru.