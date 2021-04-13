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Аналитик Лю Цзюнь рассказал, как единство России и Китая будет сдерживать США

Аналитик Лю Цзюнь рассказал, как единство России и Китая будет сдерживать США

Пекин, 13 апреля. Стратегическое партнерство России и Китая может помочь установить доброкачественное взаимодействие двух стран с США. Об этом рассказал аналитик Лю Цзюнь.

Эксперт является деканом Института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета. Лю Цзюнь порассуждал на тему отношений России и США. По его мнению, в последнее время произошли «драматические изменения». Соперничество Китая и США усилилось. Специалист объяснил, как можно решить эту проблему.

В первую очередь, Россия может стать стратегической опорой для Китая. Объединение двух стран будет подобно горе и станет важной силой, которая будет сдерживать гегемонию американской стороны, подчеркнул Лю Цзюнь в статье для «Хуаньцю шибао».

Большинство союзников США не поддерживают «антикитайский блок», отметил аналитик. Речь идет о НАТО в Европе, Австралии, Японии, Индии и Южной Корее. Американской администрации будет сложно сформировать союз против КНР, рассуждает Цзюнь. Эксперт предлагает задуматься не только о серьезности соперничества США и Китая, но и увидеть «возможность» в сложившемся кризисе.

Китайские аналитики ранее обратили внимание на внушительный военный потенциал России, который позволяет ей отражать все провокации. Такой комментарий эксперты озвучили на фоне участившихся учений ВС США около РФ.

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