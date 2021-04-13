В России заразились коронавирусом еще 8173 человека

Москва, 13 апреля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8173 человек в 83 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 12,8%. Зарегистрировано 338 летальных исходов. Полностью выздоровели от заболевания еще 9611 пациентов.

До этого сообщалось, что группа ученых обнаружила в Южной Америке новый штамм коронавируса с большим количеством мутаций. Инфекцию выявили у путешественников в аэропорту Анголы.

Последние данные о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация обновляется и дополняется каждые 24 часа.