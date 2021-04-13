Politico: американские ПТРК Javelin не помогут ВСУ в случае конфликта с Россией

Вашингтон, 13 апреля. Попытка ВС Украины применить вооружение американского производства против России в случае реального военного конфликта обернется для Киева неприятными последствиями.

К такому выводу пришли обозреватели издания Politico. Они отметили, что экспертное сообщество в последнее время все чаще задается вопросом, станет ли Киев в случае войны с Россией применять оружие американского производства, передает «ПолитРоссия».

«Украина закупила у США в 2018 году 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на 47 миллионов долларов», — говорится в публикации.

При этом США призывают Украину использовать ПТРК лишь в оборонительных целях и хранить его на хорошо охраняемых складах вдали от вооруженного конфликта. Киевские политики считают, что дело не дойдет до открытого военного противостояния с Москвой, однако констатируют эскалацию ситуации на границе.

Бывший представитель Пентагона Джим Таунсенд уверен, что ПТРК Javelin не помогут ВСУ в случае конфликта с Россией. Они будут актуальны лишь в тех случаях, если в ход пойдет тяжелая бронетехника. В частности, оружие из США будет совершенно бесполезно, если для проникновения на украинские позиции будут использоваться диверсионные отряды.

Напомним, что в США анонсировали согласование пакета военной помощи Украине, благодаря которому последняя получит вооружение и военное оборудование на сумму 125 миллионов долларов, передает RT.