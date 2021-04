Армии Мексики и Гватемалы будут защищать от мигрантов границы США

Вашингтон, 13 апреля. Мексика, Гондурас и Гватемала разместят войска на своих границах чтобы остановить потоки беженцев, направляющихся к южной границе Соединенных Штатов. Соглашение об этом было заключено в результате переговоров с администрацией президента США Джозефа Байдена, сообщает CNN.

NEW: The Biden administration has secured agreements for Mexico, Honduras and Guatemala to tighten their borders and stem the flow of migration https://t.co/XixO6HEvU4