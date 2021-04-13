Армии Мексики и Гватемалы будут защищать от мигрантов границы США

Вашингтон, 13 апреля. Мексика, Гондурас и Гватемала разместят войска на своих границах чтобы остановить потоки беженцев, направляющихся к южной границе Соединенных Штатов. Соглашение об этом было заключено в результате переговоров с администрацией президента США Джозефа Байдена, сообщает CNN.

NEW: The Biden administration has secured agreements for Mexico, Honduras and Guatemala to tighten their borders and stem the flow of migration https://t.co/XixO6HEvU4 — CNN Politics (@CNNPolitics) April 12, 2021

По словам специального помощника президента по вопросам иммиграции в Совете по внутренней политике Тайлер Моран, подобные меры предотвратят «торговлю людьми и деятельность контрабандистов».

«Мы заключили соглашение о размещении большего количества войск на границе. Мексика, Гондурас и Гватемала согласились это делать. Подобная мера предотвратит торговлю людьми, деятельность контрабандистов и картелей, а также защитит детей», — заявила чиновница.

Моран отметила, что американская администрация будет использовать «двуединый подход» к решению проблемы с мигрантами на границе. Он будет включать в себя сопровождение несовершеннолетних, которых задерживают на границе, а также разбор причин миграции.

«Мы рассматриваем причины, по которым люди приезжают — это действительно важно. Если мы просто сосредоточимся на нашей границе, мы не решим этот вопрос. У президента есть план, и он работает с вице-президентом над этим», — заключила советница Байдена.

Ситуация на границе Мексики и США

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тысяч мигрантов, в том числе 18,8 тысяч детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тысяч, что также в несколько раз больше февральских показателей. Из-за роста числа детей приюты на границе не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

В настоящее время власти Соединенных Штатов ищут дипломатические способы решить миграционный кризис. Основной план администрации Байдена состоит в том, чтобы заблокировать пути мигрантов через Мексику и Гватемалу.