Восьмилетняя девочка умерла в бассейне красноярского аква-центра

Красноярск, 13 апреля. Второклассница погибла во время школьной поездки в бассейн. Трагедия произошла в поселке Шушенское, сообщили в краевой прокуратуре.

По данным правоохранителей, 20 учеников второго класса в сопровождении учителей и родителей приехали в бассейн мини-отеля «Аква-центр Енисей». Во время купания восьмилетняя девочка оказалась на максимальной глубине и ушла на дно. Преподаватель, которая присматривала за детьми, в этот момент выходила из бассейна и не заметила тонущую ученицу.

По факту гибели ребенка проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть»). Выясняются все обстоятельства трагедии.

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