Россияне смогут по приглашению стать клиентами нового банка для бизнеса

Москва, 13 апреля. Пять бывших управляющих директоров «Модульбанка» заявили о запуске проекта «Бланк» — нового банка для бизнеса. Сейчас он доступен только по приглашениям.

Чтобы стать клиентом нового банка, нужно скачать приложение в AppStore или Google Play и ввести в нем специальный код. Его можно запросить у текущих клиентов организации, каждый из которых вправе пригласить пятерых знакомых.

Помимо закрытой системы доступа, компания будет отличаться от конкурентов отсутствием банковских счетов. В основе «Бланка» будут финансовые потоки, которые можно настроить по своему усмотрению.

Базовый тариф на услуги приложения является бесплатным, он позволит переводить до 700 тысяч рублей физлицам без комиссии, оплачивать 20 платежных поручений и снимать в банкомате до 50 тысяч рублей.

По словам создателей «Бланка», в будущем услуги финансовой организации станут доступны всем. Однако, когда это произойдет, в настоящий момент неизвестно.

Каждый второй житель России хотел бы использовать цифровой рубль, а каждый пятый россиянин категорически против этой идеи. Об этом говорится в материалах Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ.