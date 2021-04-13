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Рогозин назвал инопланетян причиной возникновения отверстия на МКС

Рогозин назвал инопланетян причиной возникновения отверстия на МКС

Москва, 13 апреля. Отверстие на Международной космической станции (МКС) появилось из-за попытки инопланетян войти, заявил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Об этом он рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, отвечая телеведущему на соответствующий вопрос. Кроме того, он уточнил, что это была не дыра, а технологическое отверстие.

«Вы не поверите — инопланетяне! Стучались. Им не открывали, решили другим образом войти», — с иронией рассказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что по случаю юбилея полета Юрия Гагарина в космос российские астронавты поздравили мир с борта МКС. Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров записали видеосообщение.

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