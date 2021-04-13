В МИД КНР рассказали об усилении сотрудничества с Россией в космосе

Пекин, 13 апреля. Китай планирует наращивать сотрудничество с Россией в космосе и будет содействовать обеспечению безопасности в космическом пространстве.

В сообщении внешнеполитического ведомства Китая говорится, что страна в 2021 году продолжит сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому ряду направлений.

«Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», — заявили в МИД КНР.

Ранее сообщалось, что США вновь нагнетают ситуацию вокруг России и Китая. Вашингтон таким образом хочет не только нарастить свой военный бюджет, но и вывести свое вооружение в космос, считают эксперты. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отверг предположение о том, что Москва и Пекин создали «альянс против Запада», договорившись вместе построить научную лунную станцию, передает RT.