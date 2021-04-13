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Канье Уэст добивается совместной опеки над детьми от Кардашьян

Канье Уэст добивается совместной опеки над детьми от Кардашьян

Вашингтон, 13 апреля. Американский рэпер Канье Уэст обратился в суд с просьбой удовлетворить его заявление о совместной с моделью Ким Кардашьян опеке над детьми.

Уэст хочет добиться через суд совместной юридический и физической опеки над четырьмя детьми: Норт, Сейнтом, Чикаго и Саамом. Идея совместно воспитывать наследников близка и Кардашьян.

Модель тоже попросила о совместной опеке. Хотя, как отметила пресса, это «автоматически не означает разделение 50/50, и вполне вероятно, что у Ким будет львиная доля времени на детей». Не исключено, что супруги после развода составят в частном порядке график совместного воспитания детей и получат его одобрение в суде.

Ким Кардашьян подала на развод в середине февраля. Причиной расставания она назвала «непримиримые разногласия». Знаменитость выступила за совместную юридическую опеку над наследниками. Однако у пары есть еще брачный контракт, согласно которому: в случае развода модель получит денежную компенсацию. Финансовые вопросы бывшим влюбленным еще только предстоит урегулировать.

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