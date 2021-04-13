В отелях Турции сократят поставки тапочек из-за отсутствия туристов из России

Отелям Турции придется в срочном порядке менять планы и условия уже заключенных контрактов из-за принятого в России решения ограничить авиасообщение со страной. Об этом в интервью ФАН рассказал генеральный директор одной из крупных сетей отелей в Анталье Джунейт Гюзель.

«Заполняемость отелей на этот период сократится как минимум на 80% по сравнению с количеством, которое мы ожидали. Сейчас, пока в большинстве стран еще сохраняются ограничения из-за пандемии, русские туристы составляют основную долю отдыхающих. При этом отдыхающих из России отличает стремление к более активному и насыщенному отдыху, использованию всех доступных платных сервисов и услуг», — объяснил собеседник агентства.

Отельер отметил, что пришедшая из России новость не стала для отрасли абсолютной неожиданностью: такой вариант рассматривался в качестве возможного развития событий.

«Конечно, мы надеялись, что такое решение не будет принято: это новость, которая никого не обрадовала. Мы так ждали русских! Мы готовы были встречать туристов из России и обеспечить все необходимые санитарно-гигиенические меры. Очень надеемся, что к 1 июня эпидемиологическая обстановка в Турции стабилизируется и позволит российским властям без опасений за здоровье своих граждан снять это ограничение», — отметил Джунейт Гюзель.

По его словам, решение России ограничить авиасообщение с Турцией стало поводом для подготовки оперативных совещаний и пересмотра большого количества уже готовых документов.

«Конечно, придется менять все планы, контракты на поставку продуктов для питания туристов, штучных изделий: халатов, тапочек, средств гигиены. Задумываемся о сокращении персонала — все будет решаться на этой неделе. Некоторым отелям, запланировавшим открытие на конец апреля, придется перенести его на 1 июня», — добавил руководитель сети отелей.

Об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией 12 апреля сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Решение связано с ростом числа заболевших в этих странах. Ограничения коснутся чартерных и регулярных рейсов, запланированных с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.