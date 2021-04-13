Уважение и любовь: психологи безвозмездно помогают семьям с наркозависимостью

У зависимости множество лиц, в том числе алкогольная и наркотическая. Это испытание для семьи, с которым лоб в лоб сталкиваются все близкие. Подробнее — в материале ФАН.

Одни из основных причин появления такой патологии — эмоциональная напряженность и психологическое давление в семье. Люди, чья зависимость переросла в болезнь, часто начинали использовать психоактивные вещества как анестезию, как средство облегчить страдания или сгладить неприятную картинку того, на что не могут повлиять. Зависимость — это крик о помощи, который стремительно перерастает в разрушительную силу.

Борьба с патологией — это долгий процесс, в который должны быть вовлечены все близкие люди страдающего зависимостью. Как им себя вести? Что делать? Какой найти подход? Быть братом, любимым, родителем такого человека — не меньшее испытание, чем самому подвергнуться заболеванию.

Психологический центр «Движение» совместно со специалистами Школы независимости Валентины Новиковой в рамках реализации программы Фонда президентских грантов разработали для родственников зависимых людей курс вебинаров, которые оказывают практическую помочь. На протяжении трех месяцев с участниками проекта проводится вебинары и практические занятия. Лекторы — Татьяна Осина и Виктор Васильев. Оба они так же, как и участники проекта, однажды столкнулись с зависимостью в своих семьях. Татьяна и Виктор как никто другой разбираются в психологических и поведенческих аспектах, которые способствуют или, напротив, минимизируют развитие зависимости.

Набор в проект стартовал вечером, 15 февраля. Уже утром, 16-го, было набрано на 50% больше, чем планировалось. Люди со всей России хотят понять и помочь своим близким. Целевая аудитория проекта — женщины старше 45 лет. Центр «Движение» совместно с Школой Валентины Новиковой дает своим подопечным возможность пересмотреть уклад собственной жизни, переоценить обстановку, заново открыть глаза. Основные методы — метод «Развивающего диалога» и базовые принципы 12-шаговой программы. Они используются в 180 странах и доказывают свою практическую эффективность уже более 70 лет.

Занятия длятся три месяца. Один раз в неделю участники получают практические рекомендации от лекторов, на втором занятии — могут задавать вопросы в прямом эфире. По ходу вебинаров участники узнают о правильной эмоциональной разрядке, способах самовыражения без нарушения чужих границ, начинают переосмыслять жизненные ценности и вырабатывать новые цели.

По результатам первого, предварительного анкетирования стало очевидно, что больше половины участников испытывают сложности в выражении эмоций и преодолении стресса. В результате возникает тупик в отношениях между родственниками — обе стороны подавляют эмоции и гнев, которые затем прорываются в своих наиболее отягощенных формах. Именно это нередко приводит к употреблению психоактивных веществ. После завершения трехмесячного курса участники проекта пройдут второе, итоговое тестирование. Ожидается, что результаты улучшатся, по крайней мере, в 85% случаев.

В рамках проекта вектор развития событий кардинально меняется. Опыт Татьяны Осиной демонстрирует, что после вебинаров и активного вовлечения в курс лекций зависимые родственники участника также изменяют свое мировоззрение. Инфантильность постепенно трансформируется в ответственность, а освобождение от эмоционального давления позволяет взглянуть на себя в новом качестве. Часто они принимают и осознают зависимость, соглашаются на лечение, и в результате начинают новую жизнь. Это становится возможным только после создания благоприятной среды и условий, в которых доминируют интерес, уважение и любовь к собеседнику. Постепенно участники перестают ставить жесткие рамки ожиданий от своих близких, не провоцируют в них робость, повышают уверенность и учат искать новые выходы. Фактически проект позволяет родственнику научиться мотивировать в зависимом стремление к излечению, не допуская при этом созависимости.

«Развивающий диалог не просто метод, позволяющий договориться с любым человеком, коллективом, в любом конфликте. Это стиль жизни, новая философия взаимодействия с собой и другими по-здоровому, с взрослой, осознанной позиции. Проявляя уважение, соблюдая границы, без ожиданий, без какого-либо подавления построить отношения в семье, с детьми, передавая ответственность своевременно получать результат новых отношений, даже там, где есть дисфункции, зависимости и созависимость», — рассказала Татьяна Осина.

25-летний опыт работы Татьяны Осиной и Виктора Васильева позволяют проекту стать масштабным центром помощи для тех, кто отчаялся найти выход в борьбе с наркотической или алкогольной зависимостью близкого человека. Поддержка и содействие специалистов Школы независимости Валентны Новиковой позволяют добиться долгосрочных результатов, предотвратить срывы и помочь социализироваться в дальнейшей жизни.

«Участники вебинаров задают очень личные вопросы по крайне непростым ситуациям в своих семьях. Чувствуется, что собрались люди, которые действительно заинтересованы в разрешении сложных проблем, иногда затянувшихся на годы. Главное начать использовать инструменты, которые мы предлагаем, и постепенно все разрешится и наладится», — делится Виктор Васильев.

На протяжении многих лет психологи-эксперты из этих организаций помогают справляться с зависимостью и созависимостью тысячам обратившихся за помощью. За это время были освоены и отработаны сотни практик, методов и приемов, которые показали себя эффективно и дали ощутимый результат. Сейчас содружество благотворительных организаций позволяет извлечь самые действенные практики и методики прошлых лет и с их помощью содействовать в улучшении жизни сотен россиян.