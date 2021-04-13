Друг тяжелобольного Зайцева едва не устроил драку в эфире Первого канала

Москва, 13 апреля. Друг тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева Тимур Гарафутдинов устроил скандал в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Несколько лет назад у знаменитого кутюрье обнаружили болезнь Паркинсона. Недавно близкие Зайцева забили тревогу, поскольку он стал проводить много времени с представителями семьи Гарафутдиновых. Новые друзья поселились в доме модельера и снимают его на видео для соцсетей, в связи с чем их обвиняют в попытке обогатиться за счет знаменитости.

Гарафутдиновы попытались оправдаться в эфире шоу «Пусть говорят», но сдержать эмоции им было трудно. Особенно сильно возмутился Тимур, заявивший, что его несправедливо обвиняют в жажде наживы. Друг Зайцева встал с места и едва не устроил драку с другими гостями программы. Гарафутдинов даже швырялся в присутствующих пятитысячными купюрами.

Сам Зайцев заступился за семью Гарафутдиновых. Этих людей 83-летней кутюрье считает своими хорошими приятелями. Модельер не возражает против того, чтобы его снимали на видео.

«Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил, и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам», — сказал Зайцев.

Ранее СМИ выяснили, что Гарафутдиновы зарабатывают на образцах одежды известного кутюрье. Они даже начали продавать вещи с принтами модельера, о чем сам Зайцев не знал.