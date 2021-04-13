CNN: Зеленский попросил у Байдена помощи в «сдерживании» России

Киев, 13 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена помощи в «сдерживании» России.

Как передает телеканал CNN, Зеленский назвал Америку хорошим другом Украины, но Байден должен делать больше, чтобы поставить точку в ситуации в Донбассе и противостоять России.

В своем обращении к главе Белого дома Зеленский заявил, что Украине от США нужно больше денег и оружия, а также поддержка для вступления страны в НАТО.

«Если США хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», — заявил Байдену украинский лидер.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что Зеленскому дали понять — ситуацию в Донбассе нельзя разрешить военным путем.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал США разместить свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на территории Украины, пишет НСН.