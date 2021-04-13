Крупный штраф Alibaba поспособствовал росту состояния Джека Ма

Москва, 13 апреля. Состояние китайского бизнесмена Джека Ма выросло на 2,3 млрд долларов. Это случилось после того, как власти КНР оштрафовали основанную им компанию Alibaba на 2,78 млрд долларов.

Акции Alibaba в США после штрафа подорожали на 9,3%, свидетельствуют данные агентства Bloomberg и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI). Это самый высокий рост за четыре года.

Согласно данным BBI, теперь состояние Ма оценивается в 52,1 миллиарда долларов. В общем списке миллиардеров предприниматель занимает 25 место.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая, работает в сфере электронной коммерции. Она была основана предпринимателем Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com и Tmall.com.

Власти Китая 10 апреля заявили о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 2,78 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». Это негативно сказалось на конкурентной среде рынка электронной коммерции Китая, отметил регулятор.