Киев, 13 апреля. Экономист Алексей Кущ оценил решение президента Украины Владимира Зеленского продать половину завода «Мотор Сич» одному из турецких государственных предприятий.

Половину акций украинского завода «Мотор Сич», который подлежит национализации, планируют продать одному из турецких государственных предприятий для производства байрактаров. Такое решение украинских властей экономист Алексей Кущ назвал «идиотским».

«Если кто-то думает, что Украина будет влиять на поставки байрактаров, то он глубоко ошибается: если турки купят «Мотор Сич», они сами решат куда и сколько поставлять», — сообщил экономист.

При этом, если «ветер в Анкаре подует в сторону Москвы», то никаких байрактаров Киеву не видать. Забрать у турок завод и национализировать его повторно уже вряд ли получится.

Эта ситуация, по мнению эксперта, наглядно показывает, что в Украине власть временщиков и компрадоров, которая «покупает встречу с Эрдоганом ценой продажи стратегических предприятий страны».

«Все на что они способны: забрать чужое решением СНБО и перепродать, попутно заработав. А затем — еще раз нагреться на контрактах, покупая байрактары у турок, произведенные на украинском предприятии», — подчеркнул Кущ.

Кроме того, Киеву можно поставить крест на отношениях с Китаем. Избежать уплаты компенсации инвесторам не получится. КНР будет мстить, и это «блюдо» подадут холодным, заключил экономист.

Ранее политолог Хун Тао сообщил, что возвращение завода «Мотор Сич» в госсобственность Украины может грозить стране большими экономическими потерями. Об этом пишет НСН.

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express рассказала, что если Киев окончательно рассорится с Пекином, то это поставит демократию страны на грань выживания.