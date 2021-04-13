Рубен Маркарьян о взятке адвоката экс-полковника Захарченко: Пока это просто слова

Раскрытие дела о даче взятки в крупном размере адвокатом Александром Горбатенко, защищавшим экс-сотрудника полиции Дмитрия Захарченко, — шаг по карьерной лестнице для любого правоохранителя. Об этом в интервью ФАН заявил адвокат, член Общественного совета при Минюсте РФ Рубен Маркарьян.

«Когда речь идет о главном коррупционном преступлении — взятке, — для объективности я рекомендовал бы иметь в виду две важные вещи, — пояснил собеседник агентства. — Первая: раскрытие такого преступления — шаг по карьерной лестнице для любого правоохранителя. Это вам не мелочь какая-то хозяйственная».

Вторая — взятка раскрывается в момент ее совершения или по горячим следам, а не по «остывшим», продолжил Маркарьян.

Как сообщал ФАН, ранее суд арестовал до 7 июня адвоката Александра Горбатенко, защищавшего бывшего полковника Дмитрия Захарченко. Правоохранители выяснили, что защитник экс-полицейского передал стражам порядка в городском округе Химки в период с июля по август 2018 года 500 тысяч рублей. За эту сумму они должны были возбудить уголовное дело в интересах друга арестованного защитника.

По непонятным причинам дело получило огласку только сейчас, недоумевает Маркарьян. Выходит так, что правоохранители три года не знали о взятке и только теперь со слов заявителя выявили это преступление?

По мнению адвоката, главное доказательство по такому делу — это результаты оперативного эксперимента.

«Я не знаю, есть ли какие-либо результаты оперативных мероприятий, подтверждающие получение взятки. Обычно по таким делам — это главное доказательство виновности. Если их нет, то показания человека, якобы дававшего взятку, — это просто слова, сказанные неизвестно по чьей просьбе. Хотя допускаю, что раскрытая «со слов», через несколько лет взятка — тоже штука для карьеры правоохранителей полезная», — дополнил собеседник ФАН.

Если вина адвоката Александра Горбатенко будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.