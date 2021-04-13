«Несколько минут в невесомости»: космонавт раскрыл перспективы космического туризма

В космических агентствах вновь проснулся интерес к Луне, которая становится полигоном для отработки полетов на Марс. Люди скупают билеты на туристические полеты к звездам, которые позволят увидеть Землю, сделать фото других планет, а также почувствовать невесомость и побывать в открытом космосе. Об этом и о многом другом рассказал ФАН герой России, врач, летчик-космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем и крымчанин Олег Котов.

— Олег Валерьевич, что нового в космосе ждет нас в ближайшие годы?

— Прогноз — вещь неблагодарная, особенно в космосе. Точно могу сказать, что большую роль будет играть частная космонавтика. Люди начнут летать на частных космических кораблях под управлением частных космонавтов частных компаний, а не только Роскосмоса и НАСА, как сейчас. Станет больше туристов. Обязательно начнутся полеты на суборбитальных аппаратах, которые позволят человеку провести несколько минут в невесомости, посмотреть на планеты, сделать фотографии, полетать, а потом быстро и безопасно вернуться на Землю. Причем это не будет требовать особой подготовки, всего лишь общий осмотр, как перед рейсом коммерческого самолета. Вернулся, снял скафандр, надел костюм, галстук, сел в машину и поехал на работу.

Олег Котов / из личного архива

— Когда это станет реальностью?

— В этом или следующем году. Стоимость таких полетов будет досягаема. Кстати, на них уже продана не одна тысяча билетов. В этом направлении работают несколько компаний, проведены испытательные полеты. Частная космонавтика за рубежом достаточно развита, и очень скоро встанет рядом с государственными космическими агентствами.

— Вы общались с Илоном Маском, могли бы поделиться впечатлением от этого знакомства?

— Речь не идет о техническом гении, но он прекрасный маркетолог и хороший бизнесмен. Маск умеет качественно подобрать команду, организовать ее работу и мотивировать. Он берет интересные проекты, подбирает грамотных энтузиастов, создает им условия для работы и дальше сильно не мешает. Ну, и реклама — продать тоже надо уметь.

— В СМИ пишут, что интерес к Луне вновь стал повышаться. Почему, какие исследования ведутся на спутнике?

— Исследования на Луне нужны не для того, чтобы ее осваивать, переселяться и жить, а для отработки технологии. В том числе для построения инопланетных баз, использования грунта для строительства, воды, которая есть на Луне — для добычи кислорода или даже для создания топлива. Надо разобрать вопрос энергетики, дальней космической связи, разработать системы робототехнической поддержки экипажа.

Олег Котов / из личного архива

— Все это нужно для полета на Марс?

— Человечество накопило достаточно знаний и опыта для того, чтобы двинуться в дальний космос. А дальний космос для нас сегодня — это Марс. Причем задача не только в том, чтобы долететь, спуститься, сделать фото, но и исследовать, осваивать и учиться жить на планете. В данном случае Луна является полигоном для отработки, поэтому все космические агентства — наше, американское, китайское, индийское, европейское — готовятся ее осваивать. Роскосмос рисует планы, собирается создать ракету сверхтяжелого класса, лунную базу, лунный взлетно-посадочный мост, строит корабль «Орел» для полетов в окрестностях Луны.

— А что скажете о современных кадрах? Хватает желающих стать космонавтом?

— Желающих, к сожалению, меньше, чем хотелось бы. Это объективная реальность, дань прагматизму современного мира. Поймите, в отряд берут людей зрелых, состоявшихся, они думают о зарплате, льготах, социальных гарантиях. Ведь у человека, который приходит в отряд и получает общекосмическую подготовку, нет никаких гарантий, что он полетит в космос. Половина из ребят остается работать в Центре подготовки полетов, а кто-то просто уходит в свободное плавание.

Олег Котов / из личного архива

— Те, кто уходит, легко находят себя в обычной жизни?

— Не всегда. Правил здесь нет, государственной политики тоже нет. Кому как повезет, кто как готовится к этому заранее. Кто-то находит себе работу, кто-то не находит. И зачастую не все зависит от космонавта, играют роль обстоятельства. Ситуация очень схожа со знаменитыми спортсменами.

— Как пребывание в космосе сказывается на здоровье?

— Главный негативный фактор — это невесомость. Она не является благоприятной средой для человеческого организма, мы эволюционно не созданы для жизни в таких условиях. Тем не менее за последние 60 лет космическая медицина хорошо изучила состояние невесомости. И сегодня при правильных отборе, подготовке космонавтов, соблюдении всех требований в полете, можно возвращаться в приличном состоянии, не на носилках, а через полгода быть готовым к следующему полету. Не зря на станции космонавт каждый день по 2–2,5 часа занимается спортом. Это и бег, и велотренажер, и занятия на симуляторе штанги, эспандеры. И делается это с единственной целью — быть готовым к возвращению на Землю в хорошем рабочем состоянии.

Олег Котов / из личного архива

— Берете самых сильных? По каким критериям отбираете будущих космонавтов?

— К претенденту нет требований как к олимпийскому чемпиону, но он должен быть сильным, выносливым, быстрым, ловким. По сравнению с отрядами 60-70-х годов требования по здоровью значительно снизились и стали более лояльными. Главное сегодня — это хорошая обучаемость. Нужно понимать, насколько человек сможет осваивать другие профессии, знания и в технических дисциплинах, и в науке, и в медицине. В отряд приходят летчики, инженеры, врачи, биологи, программисты, менеджеры, и после двух лет все они должны быть одинаково образованы. Здесь учат летать на самолетах, прыгать с парашютом, водолазной подготовке, выживать летом и зимой на воде, в горах. Приходится сдавать несколько десятков экзаменов по множеству дисциплин. Если человек не справляется, он уходит из отряда. Система жесткая, но интересная.

— Действительно ли не все объекты в космосе отслеживаются, и самые маленькие несут опасность?

— Да, верно. В случае обнаружения объектов станция совершает маневры и отклонения по командам с Земли, но предметы меньше 10 см никому не видны, и есть потенциальный риск повреждения станции. Толщина стенок МКС составляет всего 3 мм алюминия. Поэтому одна из главных аварийных ситуаций, которые отрабатываются на Земле до автоматизма — это разгерметизация. При такой ситуации главное — обеспечить безопасность экипажа, а второе — попытаться спасти хотя бы часть станции, в которой можно будет остаться. Но всегда есть потенциальная возможность сесть в корабль и экстренно вернуться на родную планету.

Олег Котов / из личного архива

— Есть возможность связаться с семьей, друзьями, выход в интернет?

— Да. Сейчас на МКС шикарные возможности для общения. Начиналось все с электронной почты, а теперь есть IP-телефония и, имея связь со спутником, космонавт может позвонить в любую точку нашей планеты. Периодически есть запланированные сеансы видеосвязи с друзьями, семьей. Есть интернет, возможность вести блоги, выставлять фотографии.

— О чем пишут космонавты?

– Чаще людей интересуют не значимые эксперименты, что мы проводим, а сама жизнь на станции. Как обустроена каюта, как мы занимаемся спортом, едим, спим, чистим зубы. Часто подписчики просят сделать фотографию их города, страны из космоса.

— Вы же родились в Крыму, часто фотографировали полуостров?

— А как же, в каждом полете, и днем, и ночью! Любая точка планеты интересна, но та, которую ты знаешь, любишь, из космоса становится еще красивее.

Олег Котов / из личного архива

— Есть фото, которыми особенно дорожите?

— Каждый космонавт делает во время экспедиции 30–60 тысяч фотографий. Для меня интереснее всего было фотографировать жизнь внутри станции, когда прилетал экипаж шаттлов, эмоции коллег, прибывших на смену, портреты покидающих станцию космонавтов. Когда улетаешь, ты ведь не знаешь, вернешься сюда или нет. С одной стороны, хочешь домой, а с другой — жалко покидать космос, он ведь хоть и тяжелый, но такой прекрасный!

Ранее ФАН публиковал интервью с генерал-лейтенантом, первым космонавтом из Крыма Василием Циблиевым, а также с первым космонавтом из Севастополя Антоном Шкаплеровым.