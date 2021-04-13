Наступила весна. И вот оно — весеннее обострение: война на Донбассе и свежие санкции. Но как они связаны с Украиной и народными республиками?! В теме этого вопроса попытался разобраться ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский.

В марте этого года наша страна получила новую, уже привычную порцию санкций от США и Евросоюза. Повод как обычно нашелся. На этот раз мы обидели «берлинского пациента», блогера Навального. Но уже через месяц забугорные друзья и местечковые либералы опять заскучали или поддались весеннему обострению. Может покоя им не дает «Северный поток — 2»? Ведь сейчас строительство газопровода выходит на финишную прямую.

Бандеровские войска направились к границам ДНР и ЛНР, началась эскалация на линии фронта. Незалежная перегнала на Донбасс почти всю разношерстную армию.

За последние месяцы на Украине закрыли пророссийские каналы, нависла угроза ареста и суда над народным депутатом Виктором Медведчуком, как черт из старой табакерки вылез Леонид Кравчук и заявил, что готов убивать русских солдат. Ну и дальше — форменная истерика украинских и западных СМИ о перемещении российских войск в Крыму и на наших южных рубежах. И если Россия будет вынуждена, в случае вооруженной провокации со стороны ВСУ, идти на какие-то действия по приведению к миру, то нашу страну незамедлительно назовут агрессором.

Вот только исключить Россию как политического, экономического и географического субъекта с карты мира все равно не получится. И с этим надо считаться. Все подробности в новом выпуске программы «Зона».