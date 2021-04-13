Гагарина объяснила, почему не может участвовать в «Маске»

Москва, 13 апреля. Популярная певица Полина Гагарина откровенно заявила подписчикам, что она не участвует в популярном шоу «Маска», которое идет на НТВ.

Сейчас в телепроекте осталась только одна «женская» маска. Члены жюри, как и зрители, высказывали свои предположения о том, кто может прятаться в костюме Змеи. Чаще всего звучали версии: Полина Гагарина, Светлана Лобода, Юлия Паршута и Кристина Асмус.

Преданные поклонники завалили Гагарину вопросами о ее возможном участии в шоу. Артистка, видимо, устав от постоянных расспросов, решила поставить точку в вопросе о своем участии в телепроекте.

«Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идет это шоу. Они одной передачей оскорбили мою семью. Поэтому в Змее или ком-то еще не я», — написала артистка в сторис в Instagram.

В минувшее воскресенье телепроект покинул Белый Орел. В костюме этого героя прятался Марк Тишман. Ни разу — ни у поклонников, ни у судей — не прозвучало его имя в голове, когда Орел выходил на сцену. Сейчас в проекте остались шесть участников: Змея, Неваляшка, Крокодил, Заяц, Носорог и Лама.