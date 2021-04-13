Ученые обнаружили в Африке коронавирус с большим количеством мутаций

Луанда, 13 апреля. Штамм обнаружили ученые у туристов в аэропорту Анголы. Он имеет больше мутаций, чем сразу несколько известных вариантов COVID-19.

Новый вариант COVID-19 открыли у путешественников, которые приехали из Танзании. Геномы вирусов отражают сильно измененную последовательность наследственной линии А, сообщают специалисты. Штамму присвоили название A.VOI.V2, он имеет в два раза больше мутаций, чем британский и южноафриканский варианты.

Это может значительно повысить скорость его распространения, а также сделать вирус более устойчивым к антителам. В зависимости от количества мутаций вируса эффективность вакцины может снижаться, но все равно не будет стремиться к нулю, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Поэтому вакцинироваться все равно необходимо, прививка так или иначе окажет влияние даже на мутировавший геном вируса.

Ранее сообщалось о возможном появлении в России вакцины сразу от нескольких штаммов COVID-19. По словам главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, это позволит иммунитету выработать антитела сразу к нескольким вариантам вируса.